Bad Mergentheim: Aktion „Kinder für Kinder” am 12. März sammelt für Familien aus der Ukraine

Bad Mergentheim. Mit der Aktion „Kinder für Kinder“, die am Samstag von 12 bis 15 Uhr stattfindet, beteiligt sich das Jugendrotkreuz an der humanitären Hilfe für die Ukraine. Gesucht werden Kinderbetten und Zubehör.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Not der Ukrainerinnen und Ukrainer sowohl im Land als auch auf der Flucht und damit ihr Bedarf an humanitärer Hilfe ist immens und wächst weiter. „Wir wissen, dass die Betroffenheit in der deutschen Bevölkerung angesichts der entsetzlichen Ereignisse in der Ukraine groß ist – ebenso wie der Wunsch, den betroffenen Menschen Unterstützung zu bieten“, sagen die beiden Sprecher des Jugendrotkreuzes des DRK Ortsvereins Bad Mergentheim, Swen Rüdenauer und René Föhr.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Es sei überwältigend, zu sehen, wie schnell und engagiert die Zivilgesellschaft in Deutschland auf allen Ebenen zu helfen bereit ist. Dies treffe auf „unzählige Privatpersonen, kleine und große Initiativen, Unternehmen und natürlich auch auf all unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler“ zu. Auch wenn es für viele Menschen weniger persönlich erscheinen mag, sind Geldspenden tatsächlich in der gegenwärtigen Lage „die beste und wirkungsvollste Art, um die humanitäre Hilfe im Ausland zu unterstützen“, betonen Rüdenauer und Föhr. „Damit die Hilfe tatsächlich ankommt, bitten uns alle unsere Schwestergesellschaften in der Ukraine und den Nachbarländern sehr eindringlich darum, die stark beanspruchten Logistik- und Hilfeleistungsstrukturen nicht zu blockieren.“

Mehr zum Thema „D & D Frästechnik“ Ukrainehilfe: „Es kostet nur Zeit und Sitzfleisch im Transporter” Mehr erfahren Humanitäre Notlage in der Ukraine Hilfstransport aus Weikersheim für die Ukraine Mehr erfahren

Gut gemeinte, aber nicht abgestimmte Lieferungen füllen nur Lagerhäuser und binden Transport- und Sortierkapazitäten. „Sie helfen leider nicht, sie behindern vielmehr die humanitäre Arbeit vor Ort. Es bestehen seitens unser Schwestergesellschaften momentan keinerlei Kapazitäten zur Annahme nicht zentral abgesprochener und angeforderter Hilfslieferungen und Unter-stützungsangebote“, erklärt Gerd Drescher, der wie Föhr und Rüdenauer ehrenamtlich im Erwachsenenverband des DRK-Ortsvereins Bad Mergentheim tätig ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Geldspenden seien gegenüber Sachspenden wesentlich effektiver: „Ihr großer Vorteil ist, dass sie sehr flexibel eingesetzt werden können. Damit lässt sich die humanitäre Hilfe gezielt an die jeweiligen Bedarfslagen vor Ort anpassen. Dies ist absolut erforderlich in Situationen, die sich beständig ändern und höchst unvorhersehbar sind, wie aktuell in der Ukraine und ihren Nachbarländern“, betonen Föhr und Rüdenauer. Das Deutsche Rote Kreuz bittet deshalb um Spenden unter dem Stichwort „Nothilfe Ukraine“ auf folgendes Konto: IBAN DE 63 3702 0500 0005 0233 07; BIC: BFSWDE33XXX. Gleichwohl will das Jugendrotkreuz im DRK-Ortsverein Bad Mergentheim auch hier vor Ort aktiv werden. Die 50 Kinder und Jugendlichen haben sich dazu mit ihren Betreuern eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Mit „Kinder für Kinder“ wollen die Jugendrotkreuzler geflüchteten Kindern aus der Ukraine, die in Bad Mergentheim und der Umgebung erwartet werden, helfen.

Was wird gebraucht? „Keine Kleidung“, betonen Rüdenauer, Föhr und Drescher für das Jugendrotkreuz. Gesucht und erbeten sind Kinderbettchen und -zubehör wie gut erhaltene Matratzen, Matratzenschoner sowie saubere, gewaschene Bettwäsche und Decken für Kinder „vom Babyalter bis ca. zehn Jahre“.

Die ehrenamtlichen JRK-Gruppenleiter des Jugendrotkreuz-Organisationsteams nehmen die Spenden am Samstag, 12. März, von 12 bis 15 Uhr beim DRK-Ortsverein Bad Mergentheim in der Rotkreuzstraße 31 entgegen. „Wir lagern die Kinderbettchen samt Zubehör ein und geben sie bedarfsgerecht an Unterkünfte in der Stadt Bad Mergentheim und im Umkreis ab. Die Hilfe kommt damit zielgerichtet vor Ort an“, sagt Rüdenauer.

Nachdem beim DRK Ortsverein Bad Mergentheim bereits viele Anfragen zu Sachspenden eingegangen sind, möchte der Ortsverein mitteilen, dass ergänzend zur Aktion „Kinder für Kinder“ aktuell „keine weiteren Sachspenden benötigt werden“. Vielmehr soll die zielgerichtete Hilfe des Bundesverbandes des Deutschen Rotes Kreuzes mit Spenden unter der vorgenannten Bankverbindung unterstützt werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3