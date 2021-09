Bad Mergentheim: 55-Jährige verletzt und dann geflüchtet

Bad Mergentheim. Zu einer folgenschweren Begegnung kam es am Samstagmittag in Bad Mergentheim zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Die 55-Jährige war gegen 12.30 Uhr zu Fuß in der Schulgasse unterwegs, als ein unbekannter Fahrradfahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit vom Hans-Heinrich-Ehrler-Platz kommend in ihre Richtung abbog. Die Fußgängerin musste zurückweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, wobei sie sich verletzte. Der Fahrradfahrer kümmerte sich nicht um die verletzte Dame und flüchtete unerkannt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 / 54990. pol

