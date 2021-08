Bad Mergentheim: 37-Jähriger schlägt zwei Männer

Bad Mergentheim. Ein alkoholisierter 37-Jähriger hat am Mittwochabend zwei Männer provoziert und geschlagen. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr am Deutschordenplatz. Während ein 71- und ein 45-Jähriger auf einer Sitzbank saßen und sich unterhielten, versuchte der 37-Jährige die beiden in ein Gespräch zu verwickeln. Die Männer beachteten ihn jedoch nicht. Nachdem der 37-Jährige weiter provozierte, forderten die Männer ihn dazu auf, zu gehen. Infolge kam es zu einer Rangelei, wobei der Angreifer den 71-Jährigen zu Boden schmiss und ihn und den 45-Jährigen schlug. Die beiden Geschädigten erlitten leichte Verletzungen. Der DRK-Rettungsdienst versorgte die Männer. Ein Alkoholtest bei dem 37-Jährigen ergab einen Wert von 2,8 Promille. Die Polizeibeamten erteilten dem Mann, der mit Anzeigen rechnen muss, einen Platzverweis, welchem er unverzüglich nachkam. pol

