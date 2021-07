Bad Mergentheim: 34 Absolventen erwerben die Fachschulreife

Bad Mergentheim. In den vergangenen zwei Schuljahren der Berufsfachschule wurden neben den allgemeinbildenden Fächern auch berufsspezifische und praktische Fächer unterrichtet. Zum Abschluss waren in Deutsch, Mathematik, Berufsfachlicher Kompetenz und Englisch zentral gestellte schriftliche Prüfungen abzulegen sowie eine praktische und mündliche Prüfung zu absolvieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© EPE

An der Beruflichen Schule für Ernährung, Erziehung und Pflege (EPE) Bad Mergentheim wurden die glücklichen Absolventinnen und Absolventen letzte Woche feierlich verabschiedet. Schulleiterin Anke Mund gab ihnen dabei vor allem zwei Gedanken mit auf den weiteren Weg: „Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt“ und „Wege entstehen beim Gehen“. Mit dem erfolgreichen mittleren Bildungsabschluss öffneten sich nun viele attraktive Wege, die vor zwei Jahren noch

versperrt gewesen wären.

Im Anschluss daran richteten Klassenlehrerin Heidrun Scheu-Hachtel (2BFH2) und Klassenlehrer Philipp Halbmann (2BFP2) wohlwollende Abschiedsworte an ihre beiden Klassen und übergaben zusammen mit Schulleiterin Mund die Zeugnisse und Auszeichnungen. Mit dem Zeugnis der Fachschulreife haben sich die Absolventinnen und Absolventen nun eine gute Grundlage für pflegerische, soziale und hauswirtschaftliche Berufe geschaffen. Neben dem Weg in die Berufswelt steht ihnen aber auch der Besuch eines beruflichen Gymnasiums oder eines Berufskollegs offen. Die Fachschulreife entspricht dem mittleren Bildungsabschluss und kann zusätzlich in Ausbildungsberufen im Profilbereich (an der EPE sind dies Ernährung und Hauswirtschaft sowie Gesundheit und Pflege) als das erste Jahr einer beruflichen Ausbildung anerkannt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die „Zweijährige“ genießt nach wie vor zurecht einen guten Ruf bei den Arbeitgebern, denn es gibt mehrere Gründe, die für den Besuch dieser Schulart sprechen.

Mehr zum Thema Berufliche Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung (EPE) Berufskolleg Gesundheit und Pflege I: Trotz Corona-Krise erfolgreich die einjährige Ausbildung abgeschlossen Mehr erfahren 25 Absolventen erlangen die Fachhochschulreife Berufskolleg Gesundheit und Pflege II: Praxisbezogen und zukunftsorientiert Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Berufliche Schule für Ernährung, Pflege und Erziehung Allrounder für die Zukunft Mehr erfahren

So zum Beispiel die Chance des erfolgreichen Neustarts nach dem Hauptschulabschluss und die Wahl eines den Interessen und Begabungen entsprechenden Profilbereichs. Zwei weitere Jahre Schulbesuch lassen zudem mehr Zeit für die persönliche Entwicklung und Entfaltung. Viel Unterstützung und Begleitung erhält der Schüler bei der Berufswahl sowie bei der Bewerbung, und durch die kompetente Verzahnung von Theorie und Praxis wird er zudem sinnvoll auf das Berufsleben vorbereitet. Ebenso erweitern beziehungsweise vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihre Allgemeinbildung.

Die Absolventinnen und Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule für Ernährung und Hauswirtschaft (2BFH2): Ahmad Alabdallah, Mary-Ann Berberich, Sarah Brunner, Sarah Bürckert (Belobigung), Liana Deis, Elena-Manuela Fernandez-Grad (Belobigung), Marie Heinemann, Anna Herr, Miriam Höflein, Maria-Lucia Hüblein (Preis), Hanna Hussain, Elisabeth Hutsu, Juthamat Khunsuk, Kimberly Rosinsky, Marie Schlachter, Ruta Skrobova (Belobigung), Lana Täuscher und Leonie Ungermann

Die Absolventinnen und Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege (2BFP2): Shahad Mohanad Malik Al-Saedi (Belobigung), Shahd Alsawad, Leonie Behringer (Preis), Johanna Bischof, Cira Burger, Ina Geier, Maja Haun, Chiara Henninger (Belobigung), Zoe Jodlowski (Belobigung), Laura Kostic, Alicia List, Wael Mkarem, Eva Pfau (Belobigung), Claudia-Roxana Sandor, Noemi Schön und Niam Weiß. epe

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3