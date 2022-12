Bad Mergentheim 2022: Viel in Bildung investiert

Bad Mergentheim. Bildung und Betreuung standen auch 2022 an vielen Stellen im Mittelpunkt in der Kurstadt. Die Stadt investierte weitere Millionen, beendete Projekte und schob neue an. Zudem freute man sich im September über das Jubiläum „20 Jahre Campus im Schloss Bad Mergentheim“ der Dualen Hochschule Baden-Württemberg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mitte Oktober wurde offiziell der Startschuss für die neue Grundschule und Platz für 400 Schüler im Auenland gegeben. Feierlich legten Schüler und Vertreter der Stadt den Grundstein. Mindestens 18 Millionen Euro an Kosten werden erwartet. Zum Schuljahresbeginn 2024/ 2025, also in knapp zwei Jahren, soll bereits die Eröffnung des Neubaus stattfinden.

Schon im November in eine neue Schule einziehen durften Schüler und Lehrer in Edelfingen. Die Taubergrundschule wurde eröffnet. Ein „Tag der offenen Tür“ soll im kommenden Mai stattfinden. Zum „Campus am Taubergrund“ gehört auch ein neuer Kindergarten. Insgesamt wurden hier rund 7,4 Millionen Euro investiert. sabix