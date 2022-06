Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften des Deutschen Roten Kreuzes und zwei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Bad Mergentheim steuerten am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, den Parkplatz an der „Solymar“-Therme an. Zwei Verletzte im hohen Alter galt es dort zu versorgen.

Der 101-jährige Fahrer eines Smart wollte vom Parkplatz der Therme im Erlenbachweg weiter in die Tiefgarage darunter

...