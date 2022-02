Ich kenne die Verkehrsprobleme in- und auswendig“, so Dr. Jonas Gresizak in dem genannten Beitrag. Welch eine Anmaßung, nur weil er viel mit dem Fahrrad unterwegs ist!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit Jahrzehnten fuhr und fahre ich selbst in Bad Mergentheim und auch an meinen vorherigen Wohnorten in allen vier Jahreszeiten bei allen Witterungsverhältnissen mit dem Fahrrad, also auch bei Kälte, Regen und Schnee zur Arbeit und zum Einkaufen. Oder gehe vielfach zu Fuß.

Und – Verkehrsprobleme waren eher marginal – und Autos in der Kleinstadt Bad Mergentheim wahrlich kein großes (!) Problem. Auch andere Städte sind mir fahrradtechnisch bekannt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Doch jetzt kommt die grüne Masche, die jeglichen Autoverkehr unter Verdacht stellt. Die ideologische, vielleicht fundamentalistische Haltung grüßt, nickt mit großem Kopf, vermeintlich besserem Wissen und menschenfreundlicherem Ansinnen.

Ja, im Ernst, sollen Pendler, Berufsschüler oder Kaufwillige tatsächlich in den Herrenwiesen, in Neunkirchen, auf dem Volksfestplatz oder im Auenland abparken, um an ihr Ziel im Stadtinneren zu gelangen?

Und wer bezahlt, wer stellt die Shuttles bereit und vor allen Dingen, wer will sie benutzen?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Laut Erhebung fahren insbesondere Personen bestimmter Milieus am meisten Fahrrad (siehe Freiburg – vielleicht auch in Bad Mergentheim?). Fahrradquartiere auszuweisen ist demnach blanker Hohn und diskriminiert No-Biker und die auf das Auto angewiesenen Personen. Ob zum Beispiel wegen des Alters, des Einkommens (ja, Autos kann man sich jetzt gerade noch leisten), des Handicaps. Bei erlaubtem Tempo 20 kann das Auto gleich getragen oder gar im Rucksack mitgeführt werden. Welchen effektiven Nutzen bringt eine derartige Regelung im Umfeld einer Kleinstadt?

Gut, die grünen Herren werden sagen, irgendwo muss ein Anfang gesetzt werden. Aber so?

Und soll der Apfelbacher, Hachteler oder gar Herbsthäuser – natürlich auch gegendert – von dieser tollen Bike-Idee profitieren, um seine geliebte Stadt erreichen zu können? Oder will oder soll er gar mit dem öffentlichen Nahverkehr – den er gar nicht will – dorthin gebracht werden? Man sehe sich aktuell nur die „vollbesetzten“ Stadtbusse an, die als CO2-Heilige und ohne Passagiere durch die Stadt wanken.

Man stelle sich vor: Die genannte Einwohnerschaft der umliegenden Ortschaften drängt zum Shoppen oder Worken via Bike in die City. Eine grandiose Zeit, fast messianisch anmutend. Die neue Zeit drängt mit Vehemenz am grünen Horizont herauf. Und die Welt, wenn auch nur die kleinstädtische, wird gerettet sein.

Die Einladung zur Diskussion habe ich gern angenommen und beleuchte die Situation nicht nur grün verblendet, sondern mit einem erstaunten Schlitz im Ohr.

Der Hohenloher verabscheut unvernünftige und nicht nachvollziehbare Vorgaben. Ja, dreht am Rad. Dann wird augenscheinlich, dass es Autoräder, ideologisch verbrämte Fahrräder, Fußgänger und andere mobil-sein-wollende Menschen gibt.