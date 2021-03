Edelfingen. Ein 21-Jähriger zog am Donnerstagabend mit seinem Auto tiefe Fahrspuren in eine Wiese in der Nähe von Edelfingen. Gegen 22 Uhr befuhr der Mann mit seinem Chevrolet die Neue Lindenstraße. Dabei driftete er über anliegende Wiesen und zog in diese tiefe Furchen ein. Der 21-Jährige wurde hierbei jedoch von Polizeibeamten auf Streife beobachtet. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

