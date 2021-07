Auszeichnung mit „Grünem Haken“

Bad Mergentheim. Zum wiederholten Mal hat das ASB-Seniorenheim „City Park“ in Bad Mergentheim die Prüfung für Verbraucherfreundlichkeit erfolgreich gemeistert und die Urkunde mit dem „Grünen Haken“ überreicht bekommen. Trotz pandemiebedingter Auflagen und Vorschriften wurden die Bewohner an Entscheidungen für den Heimalltag mit einbezogen. Die Auszeichnung „Grüner Haken“ ist das bundesweit einzige Qualitätszeichen, das für hohe Lebensqualität und ausgewiesene Verbraucherfreundlichkeit im Alter vergeben wird. Zur Erhebung der Daten zur Lebensqualität werden geschulte, ehrenamtliche Gutachter eingesetzt. In diesem Jahr fand die Prüfung digital statt und unter Einsatz von Videokonferenzen. Einrichtungen, die das Zertifikat „Grüner Haken“ erhalten, zeigen damit, dass ihnen Respekt, Rücksichtnahme, Selbstbestimmung und die Wahrung der Privatsphäre der Bewohner am Herzen liegen und einen hohen Stellenwert einnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1