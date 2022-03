Auszeichnung für Ausbildung

Bad Mergentheim. Würth Industrie Service gehört erneut zu den Top-Ausbildungsbetrieben in Deutschland. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Bereits das zweite Jahr in Folge sei man bei der Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2022“ Branchensieger in der Kategorie Großhändler für Baustoffe und Bauzubehör.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2022“ wurde im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung mit wissenschaftlicher Begleitung des HWWI (Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut) realisiert. Als datengetriebene Studie fundiert die Auswertung auf zwei Säulen: Dem Social Listening sowie einem Online-Fragebogen.

Für diese Studie wurden rund 400 000 Nennungen zu den etwa 20 000 Unternehmen vom 1. November 2020 bis 31. Oktober 2021 identifiziert und zugeordnet werden. Parallel zum Social Listening wurde an die 20 000 größten deutschen Unternehmen ein Online-Fragebogen verschickt. Die Würth Industrie Service vergibt jährlich rund 75 neue Ausbildungsplätze in 22 verschiedenen Berufsbildern. Mit einer Ausbildungsquote von 12 Prozent absolvieren derzeit über 200 Mitarbeiter eine qualifizierte Berufsausbildung oder ein Studium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. pm

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2