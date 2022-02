Aussteller für Messe gesucht

Crailsheim. Der Regionaltag der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken findet am Sonntag, 3. Juli, statt, der gemeinsam mit der Stadt Crailsheim organisiert wird. Hierfür suchen die Veranstalter noch Aussteller für die Regionalmesse in der Crailsheimer Innenstadt. Bewerbungen sind noch bis zum Freitag, 4. März, möglich. Der Regionaltag wird bereits zum 23. Mal veranstaltet. Nach dem zuletzt 2018 Künzelsau und 2019 Heilbronn Gastgeber der ganztägigen Veranstaltung waren, fiel der Regionaltag in den Jahren 2020 und 2021 dem Coronavirus zum Opfer.

In diesem Jahr soll nun der ausgefallene Regionaltag in Crailsheim aus dem Jahr 2020 nachgeholt werden. Der Regionaltag ist als regionales Schaufenster für die Bürger der Region Heilbronn-Franken konzipiert. Ziel der Veranstaltung ist es, die Begegnung innerhalb der Region Heilbronn-Franken zu fördern, die Bürger für die gemeinsame Region zu sensibilisieren, miteinander zu kommunizieren und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Einen wichtigen Teil der Regionaltage bildet traditionell die Regionalmesse mit vielfältigen Ausstellern aus der ganzen Region Heilbronn-Franken. Neben Städten und Gemeinden, sind auch Unternehmen, Gewerbetreibende und Touristikgemeinschaften der Region willkommen, ihre Produkte und Dienstleistungen vorzustellen. Geschäftsmäßige Verkaufsstände im Sinne eines Krämermarktes können im Rahmen dieser Ausstellung nicht teilnehmen. Die Ausstellung findet unter freiem Himmel statt und die Anzahl der Stellplätze ist begrenzt. Das Fest soll auch in Crailsheim wieder zu einem Ort der Begegnung für viele tausend Menschen aus der gesamten Region Heilbronn-Franken sein. Die Festbesucher erwartet ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm.

