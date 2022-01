Kirche - Segnung in Löffelstelzen / Spenden für Kinderhilfsprojekte von Pater Alois Weiß in Peru und der Benediktinerabtei Münsterschwarzach Aussendung der Sternsinger in Löffelstelzen

Die Sternsinger bei der Aussendung an der lebensgroßen Krippe in Löffelstelzen. © BS