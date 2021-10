Ausbildungsangebot wird erweitert

Bad Mergentheim. Nach nur einem Jahr Ausbildung im Gesundheitswesen durchstarten: Das geht mit der Ausbildung zum Krankenpflegehelfer beziehungsweise zur Krankenpflegehelferin, die ab sofort am Caritas-Bildungszentrum in Bad Mergentheim angeboten wird. Der erste Kurs startet am 1. März. „Wir freuen uns sehr, dass wir neben der dreijährigen nun auch die einjährige Ausbildung in der Pflege anbieten können. Denn ohne qualifiziertes Pflegepersonal im Gesundheitswesen läuft nichts“, sagt Stefan Bier, stellvertretender. Leiter des Caritas-Bildungszentrums und künftiger Kursleiter der Krankenpflegehilfeausbildung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1