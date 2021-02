Bad Mergentheim. Das Kernthema, das quasi Fettgedruckte vorweg: Im Daedalus Verlag ist ein „Katalog“, ein bebilderter und mit Porträt und Hintergrund versehenener Band des Bad Mergentheimer Künstlers Michael Blümel erschienen. „Federlesen“ heißt er und er enthält auf knapp einhundert Seiten Illustrationen und Grafiken zu Texten von Annette von Droste-Hülshoff.

Und damit fängt es an, etwas komplexer zu werden. Denn Blümel zeichnet nicht im Auftrag eines Verlags als Buch-Illustrator (wie das üblich ist) neben den Text in ein dafür frei gehaltenes Feld oder auf eine separate Seite. Er setzt seine Zeichnung direkt auf die Lettern, die damit eine Ebene nach hinten rücken. Das könnte man bei hehren, Ehrfurcht gebietenden Autoren vielleicht respektlos nennen oder mindestens leichtfertig, frivol. Einerlei erstmal, denn: Blümel macht es einfach.

Band mit Erzählungen: Michael Blümel legt seinen zeichnerisch-grafischen „Layer“ direkt auf die Seiten. © Blümel

Deutet man den Begriff „secondhand“ positiv, begreift man, was passiert: Autoren wie Peter Handke und Thomas Bernhard lehnten Illustrationen in ihren Werken kategorisch ab. „Und er illustriert sie doch!“ kann man da unter Rekurs aufs Galileo-Zitat festhalten, wenn Michael Blümel den Stift ansetzt. Er malt in die Bücher hinein. Und schafft so ein eigenes Medium, ein Grafikbuch oder wie immer man das Ergebnis denn nennen mag.

Auf einer neuen Ebene

Wo das Buch als Medium funktioniert, bei dem die Reproduktion immanent, quasi system-, sozial- und wirtschaftbedingt ist, zieht Michael Blümel mit Feder oder Pin-Stift eine neue Ebene ein. Aus dem Massen-Kulturprodukt (bei allen fein gesetzten Gedanken darin ist ein Buch dies) wird ein Unikat. Denn die originalen Blümel-Zeichnungen, die gibt es nur einmal. Dafür gebe es auch einen ganz guten Markt, sagt der Künstler im Gespräch – Bibliophile etwa, die diese Unikate zu würdigen und zu bezahlen wissen.

Obwohl auch Blümel „ein Unikum“ ist, so Jochen Grywatsch, Herausgeber des Katalogs und Leiter der Droste-Forschungsstelle des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, ist sei Output enorm. Ob deutschsprachige Autoren oder Weltliteratur (was sich auch heute nicht ausschließt): Blümel liest und „bemalt“ sie alle – und entwickelt die Geschichten auf seine Art weiter. Denn es ist längst nicht so, dass hier eine Szene einer betreffenden Seite herausgegriffen und eben gezeichnet wird. Blümel spinnt seine Fäden aus den Texten heraus, lässt sich von der entstehenden Dynamik weitertreiben. Das wirkt bei allem teils energischen Duktus leicht – vielleicht auch, weil’s mit der Feder gemacht ist, die über die Seiten fliegt.

Neben bezeichneten Buchseiten enthält der Bild(er)band auch zahlreiche Zeichnungen, die gewissermaßen eigenständig entstanden sind – Annette von Droste-Hülshoff ist aber die große Klammer.

Die Droste (1797 bis 1848) war extrem belesen. Trotz ihres weitgehend zurückgezogenen Lebensstils, korrespondierte sie viel. Münsterland, Bodensee, Alpen: dort fußen ihre Werke. Naturschilderungen – dafür ist sie berühmt. Aber auch ihre Seelenschau, die in der Romantik gründet und weit darüber hinaus geht, macht sie heute noch zu einer quasi modernen, lesenswerten Autorin. Sie schafft bemerkenswerte und bisweilen bedrückende Bilder aus Sprache, in Sprache.

Über 850 Arbeiten entstanden

Was hat Blümel an ihr gereizt? Als Gymnasiast „musste“ er sie lesen, hat aber damals schon auf dem Reclam-Cover den Stift angesetzt. Als Student dann die zweite Begegnung von der biografischen Seite her und fortfolgend die Lektüre von Gedichten, Prosatexten, weiteren Biografien.

Faszinierend für Blümel, wie Droste-Hülshoff Landschaften, Charaktere, Gefühle auf engsten Raum verdichtet, „ohne dabei Wind und Stürmen etwas von ihrer Stärke und ihrem Einfluss zu rauben.“

„Ledwinas Nacht am Fluss“ – die Droste hat die Novelle „Ledwina“ nie vollendet. © Blümel

Ab 2005 begann Blümel verstärkt künstlerisch an und mit der Droste zu arbeiten – bis heute sind über 850 Arbeiten entstanden. 2015 wurde die Ausstellung „Federlesen“ während der Droste-Tage auf der (Wasser-) Burg Hülshoff gezeigt, dem Geburtshaus der Dichterin. Der aktuelle Band vereint Michael Blümels Werkgruppen, die sich u.a. mit dem bekanntesten Droste-Werk „Die Judenbuche“ beschäftigen – in freien Skizzen und Zeichnungen, Buchskizzen, aquarellierten Tuschen, Mischtechniken.

„Federlesen“ enthält neben den Bildern auch einführende und begleitenden Texte, mit denen man sich sowohl der Droste, als auch Michael Blümels Werk nähern kann. Zu Wort kommen u.a. FN-Autorin Inge Braune und Maike Trentin-Meyer, M.A..

Kunst und Corona? Michael Blümel sieht für sich hier bei allen Einschränkungen auch einen positiven Effekt: „Die Menschen haben mehr Zeit und die Autoren schreiben mehr.“ Aktuell laufen im Rahmen seiner „Unikatbuch-Produktion“ zahlreiche neue Projekte.