Augenoptik und Hörakustik auf 280 Quadratmetern

Bad Mergentheim. Dank mehr Platz noch kundenfreundlicher als bisher präsentiert sich die Firma Nohe nach dem Umzug von der Mühlwehrstraße ins Herz der Altstadt. Am Samstag war „offizielle“ Eröffnung.

AdUnit urban-intext1

„Was machen denn die vielen hübschen Mädchen mit den roten Poloshirts und Luftballons hier“, fragten sich nicht wenige Passanten, die am vergangenen Samstag in der Innenstadt unterwegs waren. Des Rätsels Lösung war einfach, denn erstens stand ein Firmenname auf den Shirts, und neben Luftballons verteilten die hübschen Damen auch Flyer. Denen war zu entnehmen, dass ein bekanntes Mergentheimer Geschäft jetzt umgezogen ist und in neuen Räumen am Marktplatz 7 ein noch größeres Angebot bereithält.

Optik Nohe, ein Fachgeschäft für Augenoptik, Kontaktlinsen und Hörakustik, hat seit 1992 eine Filiale in der Badestadt. Bisher war diese in der Mühlwehrstraße, jetzt ist man in der Mergentheimer „Bestlage“, im Herzen der Altstadt auf dem Marktplatz/Ecke Burgstraße angekommen. Offiziell eröffnet wurde das neue Ladenlokal am Samstag, und viele Kunden und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich mit den neuen Räumen vertraut zu machen.

Ein anerkennendes „schön ist es geworden“, hörten die Mitarbeiter an diesem Tage wohl oft. Und tatsächlich, Steffen Kirchner und André Nensch, von der Geschäftsleitung Hörakustik und Augenoptik (beide verantwortlich für den jeweiligen operativen Bereich des Gesamtunternehmens) sowie die beiden Filialleiterinnen Olivia Adler (Augenoptik) und Jenny Felscher (Hörakustik) mit ihrem Team hatten viel zu tun.

AdUnit urban-intext2

Warum der Umzug? „Wir sind ja seit 1992 in der Badestadt, aber schon länger auf der Suche nach einen neuen Standort. Als sich die Chance ergab, von der Mühlwehrstraße zum Marktplatz zu ziehen, da haben wir schnell entschlossen zugegriffen“, berichtet Nensch. „Es ist eine klare Verbesserung“, betont Kirchner. Somit ist die 28. Filiale des in der Schweiz, in Ober- und Mittelfranken sowie in der Region Main-Tauber tätigen und nach wie vor familiengeführten Unternehmens jetzt auch in der Badestadt bestens aufgestellt.

Auf zwei Etagen stehen künftig 280 Quadratmeter zur Verfügung – für die Werkstatt, aber auch für das Beratungsgespräch.

AdUnit urban-intext3

Im ansprechend, ja zeitlos gestalteten Erdgeschoss herrscht „Wohlfühl-Atmosphäre“, und die Beratungsplätze sind großzügig ausgestattet und „luftig“ im Raum platziert. Deutlich größer geworden ist der Bereich Hörakustik, die Hörgeräteanpassung erfolgt ebenso wie die Augenglasbestimmung (für Brillengläser- und Kontaktlinsen) anhand neuester Technik in ebenso geschmackvoll wie funktional eingerichteten Räumen. Neben einem 3-D-Sehtest wird nun auch ein Dämmerungs-Sehtest angeboten – „wichtig für alle Autofahrer“, wie Nensch betont.

AdUnit urban-intext4

In Bad Mergentheim kümmern sich acht Mitarbeiter, darunter aktuell zwei Azubis, um die Kunden. Ab September kommen noch zwei weitere Azubis hinzu. „Wer gute Mitarbeiter haben will, muss auch ausbilden“, erklärt Nensch.

50 bekannte deutsche und europäische Brillen- und Glasmarken gibt es im Geschäft. Und auch im Hörgerätebereich führt Nohe zehn „namhafte Hersteller“, verdeutlicht Kirchner.