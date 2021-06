Auffahrunfall an roter Ampel

Bad Mergentheim. Bei einem Auffahrunfall an einer Rot anzeigenden Ampel an der Bundesstraße 290 in Bad Mergentheim haben sich am Montagmittag drei Personen leicht verletzt.

Schaden von 9000 Euro

Gegen 13.30 Uhr war eine 57-Jährige mit ihrem Opel Mokka an der Einmündung zur Schillerstraße auf einen haltenden Audi eines 76-Jährigen aufgefahren. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Fahrerin des Opel in ein Krankenhaus. Auch die 72-jährige Beifahrerin im Audi kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Opel Mokka war nicht mehr fahrbereit.

Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von circa 9000 Euro.