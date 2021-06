Auf Mindestabstand von 1,5 Metern ist auch weiterhin zu achten

Bad Mergentheim. Mit der niedrigen Inzidenzstufe eins im Main-Tauber-Kreis, nimmt die Stadt Bad Mergentheim auch die allgemeine Maskenpflicht für den Wochenmarkt zurück.

Es bleibe allerdings auch beim Freiluftverkauf dabei, dass die Maske zu tragen ist, sobald es eng werde, betont die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Konkret gelte weiterhin die Vorgabe eines Mindestabstandes von 1,5 Metern. Könne dieser nicht eingehalten werden, sei die Maske zu tragen. Um mehr Raum zu schaffen, behalte die Stadt die entzerrte Konfiguration des Wochenmarktes mit vergrößerten Abständen zwischen den einzelnen Verkaufsstellen weiter bei. Die allgemeinen Mahn- und Hinweisschilder in den Fußgängerbereichen würden dieser Tage zu einem großen Teil entfernt. Zum einen, weil das Material nach einigen Monaten entsprechend abgenutzt sei. Zum anderen, weil eine gewisse Gewöhnung eingesetzt habe. „Es braucht aber auch im Außenbereich und gerade in der belebten Fußgängerzone weiterhin Umsicht. Die 1,5-Meter-Regel ist jederzeit einzuhalten“, mahnt Ordnungsamtsleiter Christian Völkel. „Sollte es nötig sein, wird man mit einer neuen Beschilderung auch für dieses Thema wieder verstärkt sensibilisieren.“

Der Wochenmarkt findet dienstags und freitags von 7.30 bis 13.30 Uhr statt.