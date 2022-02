Auf kurzer Stippvisite

Igersheim. Zu einer kurzen Stippvisite erschien am Samstagabend ganz überraschend eine kleine Delegation der Narrengilde „Lustige Gesellen“ aus dem benachbarten „Merchedohl“ bei den Igersheimer Kalroben. Sie befanden sich laut ihrem Vorsitzenden Günther Etzl auf einer spontanen Blitztour durch den südlichen Narrenring. In ihrem Gepäck jede Menge Mut und Zuversicht für die närrischen Freunde.

Prinz Carsten I. und Prinzessin Kerstin II. drückten in gereimten Worten aus, was derzeit alle Narren bewegt: „Grüße und Wünsche wir Euch bringen, ein Ständchen werden wir nicht singen. Statt dessen erheben wir das Glas, und hoffen auf eine Menge Spaß, im neuen Jahr Ihr werdet sehen, wir alle wieder auf den Bühne stehen“.

Nach diesem kurzen Open Air am Vereinsheim der FG Kalrobia verabschiedeten Zero Carsten Wirth und Vorsitzende Susann Schäfer die Freunde aus der Nachbarschaft in der Hoffnung, dass man in die kommenden Kampagne dann wieder so feien kann, wie es das herrliche Brauchtum der fränkischen Fastnacht verdient. habe/kal

