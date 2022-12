Eigentlich ist es eine klassische Winterwetterlage, die es aber so schon länger nicht mehr gab.

Aus Nordosten strömt frostige Luft heran, gleichzeitig schwängert ein Mittelmeertief diese Luft mit Feuchtigkeit, und zieht ins östliche Mitteleuropa.

„Birgit“ heißt die schroffe Dame, die so auf Krawall gebürstet ist, dass sie im besagten Gebiet zu Wochenbeginn Schneesturm auslösen kann.

Noch vor 48 Stunden hat man als Wetter-Enthusiast mit ungläubigen Äuglein in den Wetterkarten auch für Tauberfranken sämtliche Schikanen und winterliche Schweinereien gesehen, nun zieht aber wohl alles sehr weiter im Osten vorbei.

Frostluft mit Schnee

Frostluft mit etwas Schnee gibt´s dennoch, und die bleibt auch erstmal. An diesem Wochenende gibt es immer wieder einige lokal begrenzte Schauer, die am Samstag in tiefen Lagen teils noch mit Regen, sonst aber als Schnee fallen.

Dazwischen zeigt sich gebietsweise auch mal die Sonne, mit den meisten freundlichen Abschnitten am Sonntag. Die Temperaturen erreichen am Samstag 0 Grad in Rinderfeld, +3 noch in Bad Mergentheim.

Am Sonntag überall frostige -3 Grad in Boxberg, bis 0 in Creglingen. In der neuen Woche fällt vorwiegend am Montag und Mittwoch mitunter etwas Schnee.

Nachts bis -10 Grad

Sonst sieht man zwischen Wolken vor allem Dienstag und Donnerstag auch mal die Sonne. Tagsüber bleibt es mit -4 bis 0 Grad frostig, nachts kann es bei Aufklaren bis -10 Grad abkühlen.

Ob das kommende Wochenende mildere Meeresluft bringt, und vor allem mit welchem Wetter, hat Petrus noch in irgendeinem Adventskalendertürchen versteckt. Andreas Neumaier