Auf diesen Stein kommt es an

Bad Mergentheim. Eigentlich lässt die Bezeichnung ‘Schlussstein’ vermuten, dass ein Bauvorhaben mit dem Einsetzen des Schlusssteins nun endgültig abgeschlossen sei, doch dafür ist der Stein viel zu klein. Ihm kommt lediglich eine bautechnische Funktion bei Rippengewölben und Bögen zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deren Konstruktionen werden nämlich erst mittels des exakt eingepassten Schlusssteins selbsttragend – vorausgesetzt, er wurde am höchsten und zentralen Punkt platziert. Entsprechend wird der Stein, auch Bogen-, Scheitel- oder Keilstein genannt, gern mit Dekors oder Informationen zur Entstehung des Gebäudes versehen.

Als echte Hingucker sind einige Schlusssteine an gewölbten Tordurchfahrten anzutreffen. Zwar führt nicht wie einst noch jedes Tor in den hinteren Bereich eines Anwesens, das eine oder andere wurde zugemauert oder blieb nur aus Denkmalschutzgründen erhalten, wie am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz am Haus Nummer 29. Dort ist der große Rundbogen das einzige überkommene Bauteil eines ehemaligen Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert. Und trotzdem ist das rekonstruierte Haus wegen seines als riesige, zungenbleckende Dämonenfratze gestalteten mittigen Bogensteins ein touristisches Highlight.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Neues Buch Laudaer Autor auf Entdeckungsreise durch Franken Mehr erfahren

Dem gleichen, aus der Antike stammenden Motiv begegnet man am Heiligen-Geist-Spital im Torbogen des 1698 errichteten Neubaus. Vermutlich erhoffte man sich vom unentrinnbaren Einklemmen der heidnischen Unholde zwischen den Torbogensteinen die Abwehr negativer Einflüsse auf Haus und Bewohner. Viel weniger dramatisch gestaltete Schlusssteine befinden sich in Mergentheims Gassen an meist traufständischen Anwesen.

So schläft im Torbogen von Wettgasse Nummer 13 ein männlicher Kopf mit offenem Mund selig vor sich hin. Andernorts erfüllen meist betont überhöhte Schlusssteine in schlichter Form ihre Funktion, wofür ein schönes Beispiel der mächtige Renaissance-Torbogen am Ritterhaus in der Mühlwehrstraße ist. Einige wiederum tragen Verzierungen, nennen Baudaten, wie 1735, CH 1799, 1802, O.H. 1925 oder Namen.

Besonders sehenswerte, farbig gefasste Schlusssteine aus dem 14. Jahrhundert sind im Chorraum der Marienkirche zu entdecken. Im Scheitel der gotischen Kreuzrippengewölbe benennen drei plastisch gestaltete Steine anhand der Wappenschilde Gönner und Förderer des Kirchenbaus: Leoparden deuten auf das Haus Hohenlohe, der sitzende Fuchs auf die Truchsesse von Baldersheim, Deutschordenskreuze und Pferdeköpfe auf einen Rüd von Baldersheim.

Je ein großes Relief ist dem hl. Dominikus gewidmet sowie, direkt über dem Hochaltar im Mittelpunkt von sechs Rippenstrahlen, der Muttergottes mit Kind. Zu ihren Füßen das zweiteilige Allianzwappen – geschachteter Schild, aufsteigender Löwe mit Krone – deutet auf ein ganz besonders wohltätiges Ehepaar.

Auch manches Fenstergewände hat in der oberen Mitte einen dekorierten echten oder nachempfundenen Schlussstein. So erinnern am „Ratskeller“ 31 kleine, schwarze Deutschordenskreuze auf weißem Grund auf den Fenster-Keilsteinen bis hinauf zum Giebel an Stadtgeschichte und Residenzherrlichkeit.