Auf der Insel der Kontraste

Bad Mergentheim. Nach Gran Canaria führte die inzwischen 133. Reise des MSC Motorsportclubs im ADAC Bad Mergentheim. Angenehme 22 Grad erwartete die 33 Teilnehmer bei der Landung in Las Palmas und eine Stunde später ein Hotel, das auf einem Felsen thronte und für alle ein Zimmer mit Blick aufs Meer bereithielt. Allzu oft konnte die Aussicht allerdings nicht genossen werden, denn wie immer bei den Reisen gab es in der Urlaubswoche ein abwechslungsreiches Programm.

Abseits des Tourismus

Die Ausflüge führten abseits des Tourismus in atemberaubende Landschaften, Bergwelten und Täler. Vorbei an den endemischen Kieferwäldern wurden immer wieder Aussichtspunkte als Fotostopp angesteuert. Faszinierend auch die Höhlenhäuser, die heute noch bewohnt werden. Auch ein Ausflug in die einzige Kaffeeplantage Europas durfte nicht fehlen, sowie der Besuch auf einer Aloe-Vera-Farm. Wie reichhaltig die Vegetation ist, konnte im botanischen Garten an einem Hang oberhalb der Hauptstadt Las Palmas erlebt werden. Und dass aus dem Zuckerrohr hochprozentiger Rum wird, ließ sich im Anschluss bei der Besichtigung der Rumfabrik „erschmecken“. Eines der schönsten Dörfer Spaniens „Tejada“ wurde besucht. Aber auch eine Bootstour nach Puerto de Mogan begeisterte. Für die Sportlichen war am vorletzten Tag noch eine Wanderung in den Vulkankrater vorgesehen. Wie kreativ doch der eine oder andere der Gruppe ist, konnte beim Töpfern in einer alten Töpferwerkstatt bewiesen werden. Eine gelungene Reise, die trotz Corona-Einschränkungen durchgeführt werden konnte. Weitere Informationen bei der MSC-Vorsitzenden Martina Knolmayer unter Telefon 07931/97570. cn

