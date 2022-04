Auf dem Gänsmarkt: Osterbrunnen ist fertig geschmückt

Bad Mergentheim. Der Osterbrunnen ist fertig: Der Bad Mergentheimer Kur- und Tourismusverein (KTV) hat in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bauhof den Kiliansbrunnen auf dem Gänsmarkt mit einer farbenfrohen Frühlingsdekoration versehen. Verkehrsdirektor Kersten Hahn (Bild) überzeugte sich vor Ort von dem gelungenen Ergebnis und bedankte sich im Namen der Stadt bei der KTV-Vorsitzenden Christina Voit. Dabei er lobte die gelungene Gestaltung. Das Wetter war bei der Fertigstellung zwar alles andere als frühlingshaft, aber in den kommenden Wochen wird der Osterbrunnen sicher auch noch das ein oder andere Mal im Sonnenschein auf die Feiertage einstimmen. Christina Voit warb bei der Präsentation zudem schon einmal für die geführten Radtouren nach Rothenburg ob der Tauber, die der Verein in Zusammenarbeit mit Tourist Information ab Dienstag, 12. April, wieder wöchentlich anbietet. / stv

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1