Auf das 75-Jahr-Jubiläum am 9. Oktober mit Gastredner Schärer geblickt

Edelfingen. Bei der Mitgliederversammlung des VdK Edelfingen im SVE-Sportheim sprach der Vorsitzende Karlheinz Thürauf zunächst über die gegenwärtige Coronalage und blickte skeptisch auf die zukünftige Lage. Seit der letzten Hauptversammlung fand wegen des Corona-Lockdowns über ein halbes Jahr nur eine Veranstaltung des VdK-Edelfingens statt. Hoffnung auf das Jahresprogramm ‘22 vermittelte er. Den ersten Ausflug am 11. Mai zur Firma Adler-Werk in Haibach und anschließender Schifffahrt bis Miltenberg kündigte er an. Mit Blick auf das 75–Jahr-Jubiläum am 9. Oktober mit dem Geschäftsführer des Landesverbands Thomas Schärer als Gastredner schloss der Vorsitzende seine Begrüßung.

Christa Petersik, Stellvertreterin des Kreisvorsitzenden Seeger, stellte sich vor. Gestiegene Energie- und Wohnkosten, Eigenanteile für Kranken- und Pflegekassen, beispielsweise das Ungleichgewicht zwischen der gesetzlichen und privaten Krankenkassen, waren und sind die Probleme, die es schwermachen, den Bedürftigen und den Chancen der Menschen mit Behinderungen gerecht werden und verlangen den Einsatz des VdK-Sozialverbands.

Sabine Wilhelmis Bericht als Schriftführerin fiel kurz aus. Am 9. Oktober 2021 wurden an der Jahreshauptversammlung der neue Vorsitzende Karlheinz Thürauf, die Schriftführerin und die Beisitzerin Juliane Langer gewählt. Die Zahl der Mitglieder wurde mit 276 angeben und zweimal tagte der Ausschuss. Am 10.1 November erfolgte noch ein Vortrag von der Kriminalpolizei zum Thema Enkeltrick. Die Frauenbeauftragte Roswitha Götz kümmerte sich um Kranken- und Geburtstagsbesuche, die in dieser einsamen Zeit noch wichtiger waren als zuvor.

Friedhelm Maier als Kassierer berichtete über den Kassenstand. Das Vermögen war etwa um 1000 Euro höher. Der Vorsitzende dankte ihm für seinen kompetenten Bericht. Da beide Revisoren, Alfred Wolfart und Karl Götz, nicht anwesend waren, bestätigten sie schriftlich die ordentliche Kassen- und Belegführung und baten die Versammlung um Entlastung. Das taten die Mitglieder auf Antrag des Ortsvorstehers Detlev Heidloff einstimmig. Der ging auf die Pandemie und den Überfall auf die Ukraine ein. Sich für die Bedürfnisse und Rechte der Menschen einzusetzen, war und ist die Arbeit des Sozialverbands VdK. Dieser brachte Erfahrungen in die Gremien von Bundes- und Landesparlamente ein, damit soziale Gerechtigkeit ermöglicht wird. Der Ortsvorsteher wünschte, dass der Ortverband-Edelfingen in diesem Jahr sein gesellschaftliches, geselliges und kulturelles Leben wieder aufnehme.

Ehrungen für langjährige VdK- Mitgliedschaft im Ortsverband Edelfingen, die im letzten Jahr durch die Coronamaßnahmen nicht gewürdigt worden waren, nahm Karlheinz Thürauf vor. Für zehn Jahre mit silberner Ehrennadel und Urkunde geehrt wurden Günter Garrecht, Ingrid Hammer, Juliane Langer und Ingrid und Ernst-Werner Neumann. Der Vorsitzende gratulierte allen Geehrten und schloss die Versammlung als „kürzeste Hauptversammlung“ und bedankte sich bei den Mitgliedern.