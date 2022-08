Audi in Bad Mergentheim in Brand geraten

Bad Mergentheim. Weil am Montagmorgen ein in der Seegartenstraße geparkter Audi Feuer fing, wurden die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Der in der Bad Mergentheimer Seegartenstraße abgestellte Pkw geriert gegen 7.45 Uhr vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Feuerwehr musste die Scheiben einschlagen und die Beifahrertüre sowie den

Kofferraum mit einer hydraulischen Rettungsschere öffnen, um zu löschen. Am Audi entstand Totalschaden in unbekannter Höhe, und er musste abgeschleppt werden.

