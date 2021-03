Markelsheim. Bereits seit 1971 treffen sich regelmäßig am Dienstagabend die Frauen des „Dienstagshupf“, um unter der Anleitung von Ruth Boßdorf ihre Sportstunde zu absolvieren. Was im Jahr 1971 mit einem Versuch begann, etablierte sich zu einem Dauerbrenner im TSV Markelsheim.

Ruth Boßdorf rief gemeinsam mit weiteren Verantwortlichen im TSV Frauen dazu auf, gemeinsam am Dienstagabend in der Markelsheimer Turn- und Festhalle Sport zu treiben. Überwältigend war der Zuspruch, welchen dieses Angebot vom ersten Tag an fand. Überwältigend auch die Tatsache, dass Ruth Boßdorf die Trainingsstunden seit dem Jahr 1971 durchführt. Durch regelmäßige Fortbildungen bei verschiedenen Lehrgängen des Schwäbischen Turnerbundes bringt sie immer wieder neue Ideen mit in den Trainingsalltag für die im Durschnitt 15 bis 20 Frauen „ihres“ Dienstagshupfes. Neben den Trainingsstunden wurde auch eine Vielzahl weiterer gemeinsamer Aktivitäten unternommen. Hierzu zählen unter anderem der Besuch von Landes- und Deutschen Turnfesten, die regelmäßige Teilnahme an den Umzügen im Rahmen des Markelsheimer Weinfestes sowie Ausflüge mit Bus und Bahn.

Im selben Jahr gründete Willi Kimmelmann das männliche Pendant zum Dienstagshupf, das Jedermann-Turnen. Hierbei konnte er auf eine bestehende Männerturngruppe aufbauen. Etwa zehn bis 15 Männer treffen sich seither regelmäßig am Donnerstagabend zum gemeinsamen Sporttreiben in der Turnhalle. Stand früher neben Gymnastik noch Turnen und Leichtathletik im Mittelpunkt des Sportprogrammes, so hat sich dies zwischenzeitlich aufgrund der Altersstruktur der Gruppe zu Gymnastik und Lauftraining sowie einem abschließenden Volleyballspiel gewandelt. Organisiert wird die Jedermanngruppe nun schon seit vielen Jahr von Adrian Vogel. Die Trainingseinheiten werden von Erhard Kuhnhäuser gestaltet, welcher sich ebenfalls regelmäßig auf Fortbildungen neue Anregungen für ein abwechslungsreiches Training holt. Aber nicht nur der sportliche Teil genießt bei den Jedermännern hohen Stellenwert. Auch die Geselligkeit kommt nicht zu kurz. Höhepunkt hierbei ist die jährliche fünftägige Wanderung in den Bergen. Ruth Boßdorf und Adrian Vogel freuen sich über die jahrelange Treue der Teilnehmer.