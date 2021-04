Bad Mergentheim. Im Kurpark erwacht die Natur immer mehr aus ihrem „Winterschlaf“, die Fontäne am Haus des Gastes sprudelt, überall erblüht es und man kann wieder den Wasserspielen vor dem Musikpavillon lauschen.

Nachdem nun der Frühling im Kurpark Einzug gehalten hat, sind auch die Attraktionen nach und nach wieder in Betrieb genommen worden. Die Fontäne vor dem Haus des Gastes und die Brunnenbecken entlang der Wandelhalle sprudeln wieder, Besucher können entlang des Rosenbachlaufs spazieren, im Gradierpavillon entspannen oder die Frühjahrsblüher im Rosengarten und in den Blumenrabatten genießen. Die Wasserspiele vor dem Musikpavillon haben mehrmals täglich zur Musik von Antonín Dvo?ák, Elton John, dem „Intermezzo Orchestra“, Jennifer Rush und anderen ihren großen Auftritt. Die Choreografie des tanzenden Wassers – und zur abendlichen Stunde auch mit Lichteffekten– ist perfekt auf die Musik abgestimmt (Montag bis Freitag fünfmal täglich; Samstag und an Sonn- und Feiertagen siebenmal täglich).

Aufgrund der Verordnung der Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus bleiben die Wandelhalle, das Café Amadeus und das Kurhaus bis auf Weiteres geschlossen. Bei schönem Wetter bietet das Café Amadeus von Freitag bis Sonntag Getränke, kleine Süßigkeiten und Eis To-go an.

Die Toilettenanlage zwischen Café Amadeus und Brunnentempel ist nur an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 17.30 Uhr geöffnet; die nächste Möglichkeit ist im Haus des Gastes (täglich geöffnet bis 19 Uhr).

Ein Ort der Ruhe

Der Klanggarten hinter dem Haus des Gastes geht voraussichtlich in den kommenden Tagen in Betrieb und so stehen dann dort wieder die Liegestühle für die Gäste bereit. Der Klanggarten ist ein Ort der Ruhe und Entspannung. Der gesamte Innere Kurpark ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Eine Zufahrt von Fremdfahrzeugen ist nur mit Genehmigung der Kurverwaltung gestattet. Fahrradfahrer sollten ihr Fahrrad innerhalb des Kurparkes schieben oder an den Fahrradständern an den Eingängen parken. Dass die Verhaltensregeln laut Kurparkordnung eingehalten werden, dafür sorgt die Kurparkaufsicht, die zu verschiedenen Zeiten Rundgänge im Park vornimmt. Eine Kurparkordnung hängt an jedem Eingang aus.

Mit all diesen Maßnahmen möchte die Kurverwaltung, so betont Kurdirektor Sven Dell, den Kurpark in seiner Schönheit für die Gäste attraktiv und sauber halten. Ebenso sollten die Besucher sämtliche Attraktionen im Kurpark unter Berücksichtigung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln nutzen und einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sobald der Abstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. kv

