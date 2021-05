Atmen, Laufen, Sprechen, Essen und Schlucken wieder lernen

Bad Mergentheim. Dr. Hans Drexl, Oberarzt in der Medizinischen Klinik 1 im Caritas-Krankenhaus und Oberarzt auf der Corona-Intensivstation, berichtet exklusiv in den Fränkischen Nachrichten von seinen Erlebnissen:

Wie jeder andere interessierte Bürger verfolge ich die Diskussion um die politischen Entscheidungen zur die Bekämpfung der Corona-Pandemie. Es gibt doch eigentlich gar keine Pandemie? Nur eine Grippe, alles übertrieben? Planbare und stringente Öffnungsperspektiven! Welche Freiheiten für Geimpfte und wann?

Dr. Hans Drexl, Oberarzt im Caritas-Krankenhaus. © Caritas-Krankenhaus

Mehr oder weniger dauerhaft und heftig begleiten uns diese Diskussionen seit März vergangenen Jahres. Aus der isolierten Sicht eines Intensivmediziners wirkten manche Maßnahmen zu lasch und zu inkonsequent, auch wenn diese Sicht vermutlich eher wenige Mitbürger teilen mögen.

Nichtsdestotrotz wollte ich mit den politisch Verantwortlichen und Entscheidungsträgern nicht tauschen.

Und man muss festhalten: Zustände wie in manch anderen Ländern sind uns erspart geblieben. Nach der heftigen ersten Welle im März und April 2020 zu Beginn der Pandemie – unsere Intensivstation randvoll mit Covid-19-Patienten, viele schwerst kranke alte Patienten, warnende Bilder aus den Nachbarländern – ist die Lage in Deutschland einigermaßen kontrollierbar geblieben, zumindest was die medizinische Versorgung dieser Patienten betrifft.

Dank ganz vieler Schutzmaßnahmen konnten wir alle gemeinsam eine schlimmere Entwicklung verhindern. Als Personal auf den Intensivstationen sind wir dankbar für die von großen Teilen unserer Gesellschaft gelebte Rücksichtnahme und die Solidarität über viele Monate hinweg.

Nörgler und Besserwisser hingegen würde ich manchmal gern mit zu uns auf die Intensivstation im Caritas-Krankenhaus nehmen. Obwohl die Zahl der Neuansteckungen ja erfreulicherweise weiter zurückgeht, behandeln wir dort in dieser Woche so viele Covid-19-Patienten wie seit mehreren Monaten nicht mehr. Wir haben beatmungspflichtige Patienten aus den Nachbarlandkreisen übernommen, wo die Inzidenzen noch deutlich höher liegen als im Main-Tauber-Kreis und wo die Kapazitäten der Intensivstationen ausgelastet sind.

Andere Patienten befanden sich schon auf unserer Isolierstation im Caritas-Krankenhaus, haben sich verschlechtert und müssen nun auf der Intensivstation weiterbehandelt werden.

Ein weiterer Patient wurde aus der Universitätsklinik Heidelberg zu uns verlegt. Dieser Mann, etwa Mitte 60, war Mitte März mit schweren Covid-19-Symptomen in ein Krankenhaus unserer Region eingeliefert worden. Dort verschlechterte sich sein Zustand so gravierend, dass nur die Therapie mit einer ECMO, einem maschinellen Lungenersatz, sein Leben retten konnte. Diese Therapieform ist großen Zentren vorbehalten, der Patient wurde hierfür nach Heidelberg gebracht. Dort gelang es den Kollegen in den letzten Wochen, den Patienten erfolgreich zu behandeln. Nun, wo seiner Lunge eine „normale“ Beatmung über einen Luftröhrenschnitt wieder ausreicht, haben wir ihn zur Behandlung übernommen, um die Kapazität der Uniklinik zu entlasten.

Gesund ist er natürlich bei Weitem noch nicht – die mehr als zwei Monate schwerster Erkrankung und komplizierter Intensivtherapie haben ihre Spuren hinterlassen. Er ist zwar bei Bewusstsein und reagiert mit Kopfnicken und Handzeichen auf unsere Fragen, die allermeisten für uns selbstverständlichen Körperfunktionen – Atmen, Sitzen, Stehen, Laufen, Sprechen, Essen, Schlucken, Verdauen, Ausscheiden – muss er sich aber mühsam in kleinen Schritten mit Hilfe unserer geduldigen Pflegekräfte und engagierten Therapeuten erst wieder erarbeiten. Ein weiter Weg liegt noch vor ihm.

Die Patientin im Zimmer nebenan haben wir vor wenigen Tagen von der invasiven Beatmung entwöhnen können, sie atmet wieder selbstständig und befindet sich ebenfalls auf dem langsamen Weg der Besserung.

Für eine weitere beatmete Patientin ist die Prognose dagegen leider ungünstig und wenig hoffnungsvoll. Und noch ein weiterer Patient mit Covid-19 – Mitte 60 und bis auf einen Diabetes mellitus bislang gesund – hat sich trotz aller unserer Bemühungen so verschlechtert, dass wir ihn heute verlegen mussten – an die Universitätsklinik in Würzburg zur ECMO-Therapie.

Covid-19 zeigt uns in dieser Woche auf der Intensivstation wieder einmal alle bösartigen Facetten ihres Gesichts. Als wolle die Krankheit noch einmal alle Zweifler und Leugner Lügen strafen. Trotz aller Impfungen, Lockerungen und sinkenden Inzidenzen: Noch ist es nicht vorbei. ckbm