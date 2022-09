Asbest illegal entsorgt

Bad Mergentheim. Auf zwei Schuttablageplätzen in Bad Mergentheim hat eine unbekannte Person innerhalb den letzten beiden Monaten asbesthaltige Welldachplatten entsorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im August und bis zum 16. September hatte eine Firma zwei Schuttablageplätze bei Bahnsteigerneuerungen in Edelfingen angelegt.

Entsorgung kostete 20 000 Euro

Beim Entsorgen des Mülls der Ablageplätze am Ende des Altenbergs und in der Theobaldstraße wurde der Sondermüll entdeckt. Durch die Entsorgung des Sondermülls entstand ein Schaden in Höhe von circa 20 000 Euro.