Armin Ulshöfer gewinnt

Edelfingen. Kürzlich fand das traditionelle Fackelschießen der Edelfinger Bogenschützen statt. Es wurden die 40 mal 40 Zentimeter Scheiben in einer Entfernung von 18 Metern aufgestellt, die durch ein paar Fackeln leicht beleuchtet wurden. Bei dem vereinsinternen Turnier ist das Ziel, mit fünf Pfeilen zusammen 25 Ringe zu erreichen oder so nah wie möglich an diese Zahl heranzukommen.

Nachdem alle ihre Wertungspfeile abgegeben hatten, stand fest, dass keiner die korrekte Ringzahl erreicht hatte. Brigitte Kriegel-Drost, Armin Ulshöfer, Ottmar Popp und Guido Deißler waren mit ihren 26 Ringen dem Ziel jeweils am Nächsten, so dass sie ins Stechen mussten. Beim Stechen wird nur ein Pfeil abgegeben, wobei es galt den 1er-Ring zu treffen.

Armin Ulshöfer platzierte seinen Pfeil in der zwei und der von Brigitte Kriegel-Drost steckte in der drei. Die Pfeile von Ottmar Popp und Guido Deißler steckten außerhalb der Ringwertung. Somit standen die ersten beiden Plätze fest.

Armin Ulshöfer belegte den ersten Platz, dicht gefolgt von Brigitte Kriegel-Drost. Um den dritten Platz zu ermitteln, mussten Ottmar Popp und Guido Deißler in ein erneutes Stechen. Ottmar Popp gewann das Stechen, da sein Pfeil im 8er-Ring steckte und Guido Deißler die Wertungsringe knapp verpasste. pm