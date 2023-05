Armenfürsorge in der frühen Neuzeit beleuchtet

Bad Mergentheim. Das Bürgerforum Stadtbild hatte einen Vortrag von Dr. Alice Ehrmann-Pösch im Programm. Die Historikerin ist in Bad Mergentheim geboren, lebt in Weikersheim und ist seit dem Jahr der Vereinsgründung 2010 Mitglied im Bürgerforum. Sie stellte ihre Studie „Bettler, Pfründner, Hausarme, Armenfürsorge in der frühen Neuzeit am Beispiel Mergentheim, Residenzstadt des Deutschen Ordens“ vor, mit der sie 2020 an der Universität Würzburg promovierte.

Ehrmann-Pösch hatte die Promotion im Anschluss an ihre Magisterarbeit geplant, jedoch kam zunächst die Familienphase. Als die Kinder aus dem Haus waren, begann sie mit der Umsetzung des Vorhabens. Die Darstellung aus Daniel Meisners Schatzkästlein von 1638 ist eine der ältesten Mergentheims. Damals hatte die Stadt etwa 2000 Einwohner, darunter mehr Arme als in den Listen des 18. Jahrhunderts verzeichnet sind.

Was ist Armut? Ehrmann-Pösch erklärte die Begriffe primäre Armut (Grundbedürfnisse wie Nahrung, Kleidung und Wohnung können nicht erfüllt werden), temporäre Armut (vorübergehend, ausgelöst etwa durch Krankheit oder eine schlechte Ernte) und strukturelle Armut (betraf Bevölkerungsgruppen mit geringem Verdienst wie Tagelöhner und kleine Handwerker). Das Stadtbild war geprägt durch Almosenausgaben, Almosensammlungen und Menschen, die bettelten. Almosen wurden außer an wöchentlichen Ausgabetagen auch zu bestimmten Anlässen verteilt, beispielsweise zu den fünf Märkten, die jährlich in Mergentheim stattfanden. Dadurch wurden zusätzlich zahlreiche Bettler von außerhalb angezogen.

Pfründner waren Personen, die in institutionellen Häusern für Arme, Alte und Kranke lebten. Als Hausarme bezeichnete man bedürftige Bürger, die ein Dach über dem Kopf besaßen. Häufig schämten sie sich, Almosen zu empfangen, deshalb gab es geschützte Orte. Anlaufstellen waren Kirchen und Klöster. Das 1531 erstellte Zinsbuch der Pfarrkirche St. Johannes enthält eine Auflistung der seit 1236 jährlich abgegebenen Almosen. Zunächst wurde die Bedürftigkeit nicht geprüft. Eine Veränderung trat ab dem 16. Jahrhundert mit der Kirchenspaltung ein. Nun wurden von Stadtpfarrer und Almosenpfleger Armenlisten als Grundlage der Almosenabgabe erstellt. Der Lebenswandel war ausschlaggebend. Den Bedürftigen gewährte die Obrigkeit eine geregelte Unterstützung. Von Carl Josef Freiherr von Adelsheim stammt eine Karikatur des Mergentheimer Bettelvogts aus der Zeit um 1830. Dieser Stadtbeschäftigte hatte die Bettler zu beaufsichtigen und fremde Bettler aus der Stadt zu vertreiben, er führte die Prozession der Almosenempfänger an und sammelte die Almosen ein. In Mörikes Haushaltsbuch findet sich eine Aufstellung der an der Haustür abgegeben Almosen. Eine Liste von 1784 zeigt, dass Frauen schon damals ein deutlich höheres Armutsrisiko hatten als Männer. 46 der 56 Bedürftigen waren Frauen, meist Witwen. Der zentrale Ort der Almosenausgabe befand sich an der Südseite der Stadtpfarrkirche bei der Ölberggruppe, die heute in der Marienkirche steht. Irdische Armut wurde als Prüfung angesehen, sie war gottgegeben. Dieser Glaube verhinderte Aufstände der Betroffenen. Für die Spender waren Almosen ein Mittel zu Buße und Erlangung von Seelenheil. Als ab dem späten 18. Jahrhundert das Mergentheimer Intelligenzblatt erschien, wurden die Spenden dort veröffentlicht. Um Betrügereien zu verhindern, erhielten Berechtigte im Rathaus eine Bettelmarke als Ausweis, ein „Heilig’s Blechle“. Neben Almosen sollten Vergünstigungen den Armen das Leben erleichtern. Auf der Freibank gegenüber dem Pfarrhaus erhielten sie günstiges Fleisch, das sogenannte Stupfeln auf den Feldern nach der Ernte und das Sammeln des Restholzes nach dem Holzeinschlag waren ihnen erlaubt, einmal im Monat konnten sie eines der beiden Badehäuser für ein Seelbad aufsuchen. bfs