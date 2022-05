Archäologische Grabungen

Bad Mergentheim. Das Neubaugebiet „Fluräcker II“ in Markelsheim mit insgesamt 53 Bauplätzen für eine Wohnbebauung und zwei Baulätzen für ein eingeschränktes Gewerbegebiet wird nach Beschluss des Gemeinderates von Juli an bis Oktober 2023 von der Firma Leonhard Weiss (Bad Mergentheim) erschlossen. Nachdem im bereits bestehenden Baugebiet „Fluräcker I“ zahlreiche kulturhistorische Funde geborgen werden konnten, werden laut Stadt auch im Bereich „Fluräcker II“ weitere Fundstücke erwartet, „die jedoch mit zunehmendem Abstand zum Vorfluter ,Tauber’ in ihrer Anzahl abnehmen sollten“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit der Durchführung archäologischer Grabungen in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt beauftragten die Stadträte am Donnerstagabend zum Preis von 124 000 Euro die Firma ADW Wolff aus Lauda-Königshofen. Von dieser werden etwa 0,8 Hektar vollflächig zwischen September und Dezember untersucht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2