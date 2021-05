Arbeiten auf der Corona-Station: „Noch ist es nicht vorbei”

Arbeiten auf der Corona-Station Optimismus steigt mit jeder Impfung

Dr. Hans Drexl, Oberarzt in der Medizinischen Klinik 1 im Caritas-Krankenhaus und Oberarzt auf der Corona-Intensivstation, berichtet exklusiv in den Fränkischen Nachrichten von seinen Erlebnissen: In meinem Bekanntenkreis macht sich angesichts der sinkenden Corona-Infektionszahlen Optimismus breit: bald wieder im Restaurant auf der Terrasse essen? Freunde und Familie treffen? Vielleicht sogar eine Urlaubsreise? Auch ich freue mich, dass all dies hoffentlich bald wieder möglich sein wird. Morgens bei Dienstbeginn auf den Intensivstationen im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim wird mir allerdings immer wieder bewusst, wie unterschiedlich die Realitäten doch sind: die große Mehrheit der gesunden Menschen draußen, die sich auf eine Zeit ohne Corona-Einschränkungen freuen – und andererseits die Welt auf den fast immer voll belegten Intensivstationen, auf denen mehr als 20 schwer kranke Menschen um ihr Leben kämpfen. {element} Änderungen der Corona-Ansteckungszahlen machen sich auf der Intensivstation erst mit einer Verzögerung von zwei bis drei Wochen bemerkbar. Mindestens so lange, sicherlich aber noch bis weit in den Juni hinein, müssen wir mit schwerkranken Covid-19 Patienten auf der Intensivstation rechnen. So wie ein Ehepaar, beide Mitte 50, die zurzeit bei uns liegen – jeder in einem separaten Zimmer, mit einer Schleuse davor, um die Übertragungsgefahr für das Personal und die Nicht-Covid-Patienten zu reduzieren. Ohne besondere Risikofaktoren leiden beide an einen schweren Verlauf. Wir beatmen sie nicht-invasiv, das heißt, dass wir ihre Atmung über spezielle Masken unterstützen. So kann ihnen mit Überdruck eine große Menge Sauerstoff zugeführt werden, die Patienten müssen hierfür aber nicht in Narkose versetzt werden. Regelmäßig telefonieren die beiden miteinander und versuchen sich gegenseitig Mut zuzusprechen. Und ich bin zuversichtlich, dass wir auf diese Weise die Erkrankung der beiden erfolgreich behandeln können. Hoffnung und Sorge So viel Hoffnung im einen Zimmer – so viel Sorge im nächsten: einem älteren Patienten, seit längerer Zeit invasiv beatmet, ging es seit Tagen immer schlechter. Seine Lungen schafften es trotz aller Therapiemaßnahmen nicht mehr, genügend Sauerstoff aufzunehmen. Andere, erfolgversprechende Behandlungsansätze gab es nicht mehr, die Covid-19-Erkrankung hat die Lungen zu stark beschädigt. Gestern Abend ist der alte Herr verstorben. Das ist Teil unserer Realität auf der Intensivstation: etwa ein Drittel der Covid-19-Patienten, die invasiv beatmet werden müssen, überlebt die Erkrankung nicht. Keine Autowerkstatt Trotz moderner Hightech-Medizin sind wir am Ende machtlos. Das ist eine Erfahrung, mit der man sich als Intensivmediziner auseinandersetzen und die man akzeptieren muss. Ein Krankenhaus ist eben keine Autowerkstatt, in der man ein Ersatzteil auswechselt und danach läuft alles wieder wie geschmiert. Wir behandeln eben Menschen, nach bestem Wissen und mit all unserer Erfahrung – die Anerkennung als Intensivmediziner setzt unter anderem eine knapp zehnjährige klinische Ausbildung voraus, das Studium nicht mitgezählt. Die Arbeit auf der Intensivstation ist sehr vielfältig und abwechslungsreich, ebenso wie fordernd und anspruchsvoll. Das macht die Tätigkeit als Intensivmediziner für mich so reizvoll. Ich kann mit meiner Kompetenz Menschen in einer schweren, häufig lebensbedrohlichen Lage helfen; wir können auf der Intensivstation unseren Patienten das Leben retten. Wenn uns das gelingt, ist das für alle im Team enorm befriedigend und ein gutes Gefühl. Andererseits helfen wir den Patienten auch, wenn wir merken, dass Heilung und Weiterleben nicht mehr zu erreichen sind: dann können wir ein würdevolles Sterben ohne Angst, Schmerzen und Atemnot ermöglichen. Auch das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Ich hoffe sehr, dass uns auf der Intensivstation das Leben und Sterben von Covid-19-Patienten in absehbarer Zukunft nicht mehr begleiten wird. Mit jeder Impfung steigt mein Optimismus und meine Zuversicht, die Krankheit – wenn schon nicht auszurotten – dann doch wenigstens in Schach zu halten. Und ganz vorsichtig fange ich auch an, mit meiner Familie Urlaubspläne zu schmieden, vielleicht ein paar Tage in die Berge? {furtherread}

