Arbeiten an Bergkirche starten

Laudenbach. Der Start der Arbeiten in und an der Laudenbacher Bergkirche steht bevor. Am Donnerstag, 10. Februar, um 19 Uhr veranstaltet Pfarrer Burkhard Keck in die Laudenbacher Bergkirche einen Ortstermin mit Informationen zu den bevorstehenden Sanierungsarbeiten. Ab dem 11. Februar beginnen die Arbeiten in der Laudenbacher Bergkirche. Bevor die Wallfahrtskirche aus dem Jahre 1412 für mehrere Monate geschlossen wird, lädt Pfarrer Burkhard Keck zu diesem Ortstermin in die Laudenbacher Bergkirche ein. Nach mehrmonatigen wissenschaftlichen Vorarbeiten, koordiniert vom Büro Berger AUD in Rothenburg ob der Tauber, begleitet vom Landesamt für Denkmalpflege in Esslingen und dem Bischöflichen Bauamt in Rottenburg/Neckar, können nun die Arbeiten in der Bergkirche beginnen. Da auch im Außenbereich Maßnahmen durchgeführt werden müssen, sind neben der Kirche der komplette Außenbereich und die Bergstaffel mindestens bis Herbst/Winter 2022 geschlossen.

Zu diesem Ortstermin ist eine Anmeldung per Mail bis zum 9. Februar um 15 Uhr unter pfarramt.lauden-bach@drs.de unbedingt erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Es gilt die 2G-plus-Regel. FFP 2- Maske, Personalausweis und (digitalen) Impfnachweis mitbringen. pm