Apfelernte im Schlosspark für einen guten Zweck

Bad Mergentheim. Seit 2020 besteht die Kooperation zwischen dem Förderverein Bad Mergentheimer Tafel und dem Residenzschloss Mergentheim. Die Mitglieder des Fördervereins dürfen die Äpfel von den Bäumen im Schlosspark, besonders im Obstgarten beim Mondhäusle, ernten. Genutzt werden sie für Apfelkuchen, den die Fördervereinsmitglieder backen und zum Verkauf anbieten – an diesem Samstag zwischen 11 und 14 Uhr ist er auf dem Deutschordenplatz zu haben. „Der Verkaufserlös kommt der Tafel zugute“, betont Veronika Kluge vom Förderverein.

Am Freitagvormittag war Apfelernte angesagt, und die Mitglieder hatten viel zu tun. Zwar waren die Äpfel, die auf Armeslänge zu pflücken waren, schon weg – viele Obstfans hatten sich da in den vergangenen Wochen schon bedient. Doch in den oberen Etagen der Bäume leuchtete das reife Obst rotbackig in der Morgensonne. „Was wir hier haben, sind alte Sorten. Hier wird nicht gespritzt, und die Früchte reifen am Baum“, sagte Monika Menth. „Bekömmlich“, seien die Äpfel. „Jede Sorte sieht anders aus, riecht und schmeckt verschieden“, ergänzte Veronika Kluge. Das sei für viele Kuchenkäufer auch ein Grund, denn „gerade Allergiker haben mit diesen Äpfeln und dem Kuchen keine Probleme. Das bekommen wir immer wieder gesagt“, erklärte Kluge.

Diese alten Sorten zu erhalten „sehen wir auch als eine unserer Aufgaben“, betonte Menth. Überdies: Im Schloss- und Kurpark „stehen viele Bäume, die nicht immer auf den ersten Blick bestimmt werden können. Wer Genaueres wissen will, der kann sich im Haus des Kurgastes den Baumführer holen. Da stehen viele Infos drin, und die Standorte sind genau aufgeführt.“ Menth sprach den Gärtnern der Kurverwaltung, die auch die (Obst-)Bäume im Schlosspark pflegen, ihren Dank aus. „Die Kooperation mit der Kurverwaltung läuft hervorragend“.

Die „Apfelernte“ des Fördervereins sei ein „tolles Projekt und der Kuchenverkauf eine Super-Idee“, betonte die Residenzschloss-Leiterin. Schließlich komme das Obst und der Erlös dem Tafelladen in der Stadt und damit Menschen zugute, die Unterstützung brauchen. HP