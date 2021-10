Anspruch und Wirklichkeit

„Wir setzen verstärkt auch auf den Ausbau in ländlichen Gebieten in Deutschland, um somit großflächig die Möglichkeiten und das Angebot für die Endverbraucher gewährleisten zu können. Wir bei HEM sind Dienstleister für die Mobilität von Menschen und möchten dies auch in Zukunft für die Kunden sein, die sich für die E-Mobilität entscheiden“, erklärt Yvonne Moldenhauer, Bezirksleiterin der Deutsche Tamoil GmbH. S – nachzulesen in verschiedenen Gazetten der Elektromobilität. Und dann wird in Bad Mergentheim eine Tankstelle gebaut bei der kurz vor Baubeginn die „Möglichkeit einer Ladesäule“ geprüft wird. Noch Fragen?

