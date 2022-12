„Annotopia“ kehrt zurück

Bad Mergentheim. Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen in den Jahren 2021 und 2022 kehrt das große Fantasy-Festival „Annotopia“ im kommenden Jahr zurück: Von Freitag, 18. August 2023, bis Sonntag, 20. August 2023, verwandeln sich die Außenanlagen des Residenzschlosses in Bad Mergentheim wieder in eine magische Anderswelt.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Dieser findet bis einschließlich Dienstag, 31. Januar, zunächst nur online unter www.annotopia.eu statt.

Ab Februar wird es dann auch örtliche Vorverkaufsstellen geben. Das eigentliche Festival wird wieder am Samstag und Sonntag stattfinden, jedoch planen die Veranstalter für Freitagabend wieder ein „Warm up“ – wie es in diesem Jahr erstmals angeboten wurde. stv