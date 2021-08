Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fantasy-Festival in Bad Mergentheim - Veranstalter ziehen gemeinsam Bilanz / Neuauflage im August 2022 geplant / Volle Stadt und viel Lob in den sozialen Netzwerken „Annotopia” in Bad Mergentheim zog über 6000 Besucher an

„Annotopia“ hat am 21. und 22. August rund 6000 Besucherinnen und Besucher begeistert. Auf dem Außengelände des Residenzschlosses sowie im Schlosspark feierte das größte Fantasy-Festival Deutschlands seine Bad Mergentheim-Premiere.