Am 21. und 22. August - Das Fantasy-Festival in Bad Mergentheim ist startklar / Tickets an der Tageskasse „Annotopia" in Bad Mergentheim ist ein Spektakel für die ganze Familie

Das Residenzschloss in Bad Mergentheim bildet am Wochenende (21. und 22. August) erstmals die Kulisse für „Annotopia“: Das größte Fantasy-Festival Deutschlands entführt Besucher in eine fantasievolle Anderswelt – mit rund 500 Mitwirkenden aus halb Europa.