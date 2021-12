Annette von Bamberg gastiert

Bad Mergentheim. Annette von Bamberg kommt am Samstag, 21. Mai 2022, um 20 Uhr mit ihrem Programm „Es gibt ein Leben über 50 – jedenfalls für Frauen“ in das Kurhaus nach Bad Mergentheim. Die Welt ist reif für die Fortsetzung von: „Über 50 geht’s heiter weiter – jedenfalls für Frauen!“ Frauen jubeln und Männer stöhnen. Doch diesmal ist nicht das männliche Geschlecht das Hauptziel ihrer Spottscheibe. Annette von Bamberg zieht mit Lust und Freude über sich selber her, wie sie es schon lange wagen wollte, aber sich nie getraut hat. Karten gibt es bei den Fränkischen Nachrichten.

