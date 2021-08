Anmut und Würde vereint

Bad Mergentheim. Vor einem halben Jahrhundert versuchte einer, ein Mergentheimerr Stadtporträt zu zeichnen und deutete das Wappen der Ordensstadt mit den marianischen Symbolen – „Rose und Stern, sind sie nicht die schönsten Bilder irdischer Daseinslust und frommen Aufblicks?“ Als er mit einem alten Mergentheimer Handwerksmeister über dieses Wappen sprach, meinte der, die Stadt sei unter diesen Zeichen doch immer heil durch die Jahrhunderte gekommen.

Und dann deutete der Porträtist den Eindruck, den diese Stadt noch lange nach dem letzten Krieg auf ihn gemacht hatte: „Mergentheim war und ist eine fromme Stadt. Das katholische Element durchwärmt diesen Ort. Das geben auch die erst in württembergischer Zeit zugewanderten Protestanten neidlos zu. Wer all die triumphierenden Madonnen und all die Pietas, die Kreuzgruppen, St. Josephs und Nepomuken aufzählen wollte, brächte hier einen kleinen Inventarband zusammen.“ Dem Bürgerforum stadtbild geht es in dieser neuen Serie um kein Inventar. Bei etwa 90 Marienbildern und Marienskulpturen, die mal einer aufgelistet hat, die Hausheiligen nicht mitgezählt, wäre das auch schlecht möglich. Die Mitarbeiter dieser Serie widmen sich allein Darstellungen ihrer Wahl, also ihrer Neigung.

Eine Besonderheit Mergentheims ist die Darstellung des Maria-Hilftyps im Relief. Der Deutsche Orden hat dieses Motiv der Gottesmutter in seiner Residenzstadt eingeführt. Ein imposantes Beispiel zeigt sich am Brünnerschen Haus. © bfs

Manches Kunstwerk wurde bereits im „Stadtblick“, der Zeitschrift des Bürgerforums gewürdigt, etwa der St. Bernhard in der Mühlwehrstraße, die inzwischen in Privatbesitz verschwundene Immaculata der Krummen Gasse oder die Schmerzensmutter Ecke Kirchgasse/Holzapfelgasse. Die meisten Darstellungen datieren zwischen dem späten 17. und frühen 19. Jahrhundert, also zwischen dem Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg und dem Ende der Herrschaft des Deutschen Ordens. Das war zugleich die hohe Zeit des Weinbaus und einträglichen Weinhandels in Tauberfranken. Bei vielen Hausheiligen und Hausmadonnen ist nicht nur der Stifter, sondern auch der Schöpfer unbekannt oder umstritten. Alte Kunst war als gutes Handwerk so solide wie oft genug namenlos. Das Werk war wichtig, so wie die Sache ja auch immer die Hauptsache sein sollte. Der Hausherr wollte zwar repräsentieren, vorrangig jedoch sein Anwesen dem Schutz des Namensheiligen, des Berufspatrons oder eben der Gottesmutter anvertrauen.

Karl Kolb hat es in seinem Buch „Madonnenland“ 1970 für die Mariendarstellungen auf folgenden Nenner gebracht: Die Bildmotive kommen oft von den Wallfahrtsstätten, die Ausführungen obliegen einem heimischen Meister, das Vorbild findet sich bei bekannten Würzburger Künstlern. Und da der Deutsche Orden nicht nur wohldotierte hohe Beamte in seiner Kapitale Mergentheim beherbergte, sondern auch zahlreiche Künstler und Kunsthandwerker im Bannkreis des Hofes an sich zog, überraschen die weltfrommen Skulpturen der Mergentheimer Altstadt oft genug mit einer Anmut, einer Würde weit übers bürgerliche Maß hinaus. bfs

