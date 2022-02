Angebote für Senioren

Bad Mergentheim. Mit offenen Angeboten für Seniorinnen und Senioren startet der Arbeitskreis „Aktiv sein – aktiv bleiben“ ins Halbjahresprogramm. Für alle an Bildung und Begegnung interessierte Seniorinnen und Senioren bietet der Treffpunkt der Kirchengemeinde St. Johannes in Zusammenarbeit mit der Keb, Dekanat Mergentheim, seit Jahren ein abwechslungsreiches Programm.

Am Mittwoch, 16. Februar, startet er mit einer Bahnexkursion ins Museum im Kulturspeicher nach Würzburg, wo Kunst vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart zu sehen ist, außerdem die Sonderausstellung „Landschaften im Licht“ mit Werken des Impressionisten Ludwig von Gleichen-Rußwurm.

Treffpunkt ist um 10.20 Uhr am Bahnhof Bad Mergentheim. Anmeldungen werden von Hertha Haberkorn unter Telefon 07931/3321 und der Keb unter Telefon 07931/9689743 entgegengenommen. Im März geht es in die Marktgemeinde Bütthard zu einer geführten Besichtigung der vielbesuchten Laurentius-, Frauen- oder Marienkapelle, welche im Volksmund einfach Kappel genannt wird. Die Glasfenster von St. Marien in Krautheim werden bei einer Führung im April von Ortspfarrer Metz erschlossen. Fein nuanciert stellen sie bedeutsame Ereignisse des Heilsgeschehens dar.

Eine ganztägige Busexkursion führt im Mai in die Hölderlinstadt Lauffen am Neckar und in den Kraichgau zur Raußmühle Eppingen. Im Juni ist man im hohenlohischen Hollenbach unterwegs. Bei einem Rundgang wird der historische Ortskern sowie die evangelische Stephanus-Kirche besichtigt. An den Main nach Ochsenfurt führt eine Exkursion im Juli. Nach einer Führung durch die spätgotischen Pfarrkirche St. Andreas geht es mit dem Fährschiff Nixe „den Mee a weng nauf und a weng nunner“. Die 22. Bildungsreise führt dieses Jahr vom 26. bis 31. August nach Woltersdorf/Oder-Spree in Brandenburg. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es bei der Keb, Dekanat Mergentheim, unter Telefon 07931/9689743 oder per E-Mail (keb.mergentheim@drs.de).