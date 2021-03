Bad Mergentheim. Im Rahmen der Corona-Schutzimpfung warnt die Polizei vor einer möglichen neuen Betrugsmasche. Unbekannte hatten einen Mann vor seinem Impftermin im Impfzentrum in Bad Mergentheim telefonisch kontaktiert und behauptet, dass er für den Impfservice eine Gebühr in Höhe von circa 1000 Euro zu zahlen hätte. Er sollte zur Bank gehen und das Geld dort abheben. Die Ermittlungen dauern an. „Für Impfungen in Impfzentren fallen keine Gebühren an“, machte die Polizei in einer Pressemittelung deutlich. Man sollte gegenüber unbekannten Anrufenden keine persönlichen Daten preisgeben, kein Geld an Unbekannte überweisen und auch keine Wertgegenstände herausgeben. Im Zweifel sei eine nahe gelegene Polizeidienststelle oder der Notruf unter 110 anzurufen.