Anette Roppert-Leimeister neue Kur- und Rehaseelsorgerin in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. In der Kur- und Rehaklinikseelsorge sind sowohl evangelische als auch katholische Seelsorgende tätig. Seit April werden die evangelische Kurpfarrerin Angelika Segl und der katholische Diakon Wolfgang Bork von Anette Roppert-Leimeister M.A. (kath.) unterstützt. Sie ist ausgebildete Religionspädagogin (Dipl. Rel.päd. (FH) und arbeitet zur Hälfte in der Kurseelsorge und weiterhin zur Hälfte als Gemeindereferentin in der Seelsorgeeinheit „Lamm“ in Bad Mergentheim. Zudem hat sie einen Masterabschluss des Studiengangs „Religion und Psychotherapie“ und ist als Meditationsleiterin im Stadtkloster tätig. Als neues Mitglied im „Kurseelsorgeteam“ will sie ganz offen und flexibel für die Gäste da sein.

„Ich biete Gesprächstermine im Haus des Gastes im Kurpark oder in meinem Büro im Münsterpfarramt an“, so Roppert-Leimeister. Auf Wunsch besucht sie die Gäste auch gerne in den Kur- und Rehakliniken.

Bei einem gemeinsamen Willkommensgespräch der Kur- und Rehaklinikseelsorge begrüßte Kurdirektor Sven Dell Roppert-Leimeister und überreichte im Namen der Kurverwaltung einen Blumenstrauß.

„Unsere Kurseelsorge zeichnet sich durch ein besonders umfangreiches Angebot aus“, sagte Dell. Sei es im direkten Kontakt mit den Menschen, in Form eines persönlichen Gesprächs, als auch im vielseitigen Veranstaltungsprogramm. „Darauf sind wir als Kurverwaltung stolz und ich freue mich sehr darüber, dass Frau Roppert-Leimeister die Kur- und Rehaklinikseelsorge bereichert.“ kv

