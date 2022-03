Andreaskreuze verbogen

Bad Mergentheim. Ein Unbekannter hat am vergangenen Samstagmorgen zwei Andreaskreuze am Bahnübergang für Fußgänger in Bad Mergentheim verbogen.

Die Polizei geht davon aus, dass die Sachbeschädigung zwischen 11.45 Uhr und 13.30 Uhr erfolgte. Hierbei handelt es sich um die Andreaskreuze am Bahnübergang auf Höhe des Gebäudes der Naturschutzgruppe Taubergrund in der Herrenmühlstraße.

Die beiden Verkehrsschilder sind laut Polizei so stark verbogen, dass ihr Sinn nicht mehr zu erkennen ist. Der Bereich zwischen Kur- und Schlosspark in Bad Mergentheim war zur Tatzeit offenbar gut besucht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter machen können, sollten sich bei der wegen Sachbeschädigung ermittelnden Bundespolizei in Heilbronn unter Telefon 07131/888260-0 melden. ots

