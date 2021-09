Andreas Zaffran lebt mit seiner Familie in Wachbach und arbeitet für die Stadtverwaltung Bad Mergentheim. Im Oktober möchte er zum Bürgermeister in Bad Wimpfen gewählt werden. Die Kurstadt am Neckar im Landkreis Heilbronn hat rund 7300 Einwohner.

Für den Chefsessel im Rathaus in Bad Wimpfen wird ein Nachfolger gesucht. Claus Brechter geht nach vier Amtsperioden in den Ruhestand. Seit

...