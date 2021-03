„Sie bekommen einen sehr erfahrenen Pfarrer“, sagte Weihbischof Thomas Maria Renz im Investiturgottesdienst von Thomas Frey.

Bad Mergentheim. Pfarrer Thomas Frey ist nun für die Gemeinden der katholischen Seelsorgeeinheit LAMM – St. Johannes Baptist in Bad Mergentheim, St. Gumbert in Apfelbach, Zur Heiligsten Dreifaltigkeit in Löffelstelzen und St. Kilian in Markelsheim – zuständig. Die

...