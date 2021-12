An Weihnachten und Silvester zu

Bad Mergentheim. Das Neue Rathaus in Bad Mergentheim sowie die Verwaltungsstellen der Teilorte bleiben an Heiligabend (Freitag, 24. Dezember) sowie an Silvester (Freitag, 31. Dezember) geschlossen. Die Tourist-Information hat auch an den Feiertagen regulär geöffnet. Die Volkshochschule hat von Freitag, 24. Dezember, bis Sonntag, 2. Januar 2022, geschlossen. Kursanmeldungen sind in dieser Zeit über die Internetseite www.vhsmgh.de möglich. In der Zeit von Montag, 3. Januar, bis Freitag, 7. Januar, ist das VHS-Büro vormittags von 9 bis 12 Uhr besetzt. Die Stadtbücherei Bad Mergentheim bleibt von Freitag, 24. Dezember, bis einschließlich Freitag, 31. Dezember 2021, geschlossen. stv

