„An solchen Tagen geht man gern zur Schule“

Stuppach. Eine besondere Woche erlebten die Schüler der Grundschule am Kirchberg und machten viele verschiedene Erfahrungen im Bereich Gesundheit. Höhepunkt war ein Tag mit vielen verschiedenen externen Experten.

Nachdem das Thema „Gesundheit“ oder „Krankheit“ mit dem Corona-Virus und wöchentlichen, manchmal täglichen Testungen, Hygiene oder Hände waschen den Alltag der Kinder prägte, wollte man sich an der Grundschule auf den Weg machen und den Schülern einen positiven Zugang rund um die Gesundheit anbieten.

Im Vorfeld wurde ein ganzheitliches facettenreiches Programm zusammengestellt, um daran nachhaltig arbeiten zu können, damit es bei allen einen festen Platz im Schulalltag hat.

Für das Schulleitungsteam Anja Scherer und Silke Mark ist es immer wieder wichtig, gemeinsame Events mit allen Kindern durchzuführen, um das Gemeinschaftsgefühl „Wir sind eine Schule“ zu stärken, da die Schüler an zwei Standorten unterrichtet werden.

Mit einem gemeinsamen Bewegungslied startet man in den Tag. Danach durften die Schüler klassenweise viel Neues im Bereich Ernährung durch eine Ernährungsberaterin erfahren. So wurde selbst Butter geschüttelt, die auf einem Brot mit frischen Kräutern gegessen wurde. Ebenso stellte man selbst Fruchtspieße her und bekam einige Anregungen, wie man sein Pausenbrot einmal ganz anders und dazu noch lecker und gesund gestalten kann.

Eine neue Erfahrung war für die Grundschulkinder auch der Test des Teams der Zahngesundheit, bei dem überprüft wurde, ob die Zähne der Kinder wirklich richtig und ganz sauber geputzt wurden. Das Thema Zahnhygiene wurde ganzheitlich beleuchtet und danach in die Praxis umgesetzt.

Dass Kinder-Yoga so viel Spaß machen kann und damit ganz anders ist, als sich viele vorgestellt hatten, zeigte sich an der nächsten Station, die angeboten wurde. Das Kennenlernen einiger Yoga-Figuren und der Transfer in den spielerischen Bereich gelang der ausgebildete Yoga-Lehrerin sehr gut und war für viele eine überraschende positive Erfahrung.

Natürlich darf auch Bewegung nicht fehlen, und so waren rund ums Schulhaus und in der Turnhalle verschiedene Bewegungsparcours aufgebaut, die die Schüler unter fachmännischer Anleitung durchliefen.

Da die Grundschule am Kirchberg seit vielen Jahren bei dem Projekt „Klasse 2000“ zertifiziert ist, durfte auch dieser Bereich in dieser Woche nicht fehlen und klassendifferenziert wurden viele Themen rund um die Prävention und den Körper angesprochen.

Experimente rund um den Geschmacksinn, das Verhalten der Lebensmittel rundeten die Woche ab, genauso wie die Stärkung des „Seelischen Wohlbefindens“, Möglichkeiten der Entspannung und ein anderes wichtiges Thema – die Mülltrennung und damit verbunden der Umgangs mit unserer Umwelt.

Am Ende der Gesundheitswoche zogen alle Beteiligten ein positives Resumee.

Es war wieder ein besonderes Highlight im Schulalltag, das viel neues Wissen vermittelte und es sich immer wieder lohnt, sich aufzumachen und neue Wege gemeinsam zu gehen, die danach für alle nachhaltig und spürbar sind.

„An solchen besonderen Tagen geht man wirklich gerne zur Schule“, sagte ein Zweitklässler beim Verlassen des Schulgebäudes und vielen andere Kinder stimmten im nickend zu.

„So macht Schule eben richtig Spaß und wir konnten Dinge praktisch umsetzen“, fasste eine Viertklässlerin die interessante Woche zusammen.