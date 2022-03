Amt des Vorsitzenden wird in einem Jahr vakant

Bad Mergentheim. Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen und Ehrungen langjähriger verdienter Mitglieder des VdK-Ortsverbandes Bad Mergentheim im Park-Hotel „Best Western“ war wieder einmal eine wichtige Informationsquelle für die interessierten Mitglieder.

Der Präventionsvortrag von Wolfgang Herz von der AOK Bad Mergentheim über Pflegestufen, Pflegekassen, beziehungsweise „Was kann ich tun, wie verhalte ich mich richtig“, war dabei ein hochinteressantes Highlight der Veranstaltung.

Vorsitzender Hans-Dieter Bauer überraschte jedoch die Mitglieder, dass er als VdK-Ortsverbandsvorsitzender nach über 20 Jahren nur noch ein Jahr bereit ist, dem VdK Bad Mergentheim mit seinen rund 800 Mitgliedern zur Verfügung zu stehen.

Das Ziel nach langen Jahren des Kampfes, dass der VdK entsprechend seinem sozialen Engagement für die Bürger und Gäste Mergentheims endlich adäquate Räume bekommen hat, sei erreicht. Gerade für die Mitglieder und den dadurch gestiegenen Beratungsbedarf sei es zwingend notwendig gewesen, barrierefreie Räume anmieten zu können.

Dazu sei das Gebäude am Oberen Graben 65 mit seiner Lage und Akzeptanz ist für die Bürger und Ratsuchenden geradezu ideal gelegen.

Die Aufgabe des Ortsverbandes wurde von Anfang an zielstrebig erweitert, wobei besonders die Entwicklung und die markengeschützte, mehrmalige Durchführung der „Bad Mergentheimer Gesundheitstage“ hervorzuheben seien, unter anderem mit dem Besuch des VdK-Bundesvorsitzenden Karl Hirrlinger in der Wandelhalle mit über 8000 Besuchern.

Schon lange Jahre habe Bauer einen Stellvertreter, beziehungsweise einen Nachfolger gesucht – jedoch vergeblich. „Wenn sich kein Nachfolger zur Verfügung stellt, besteht der VdK-Ortsverbandsvorstand Bad Mergentheim mit reduziertem Vorstand nur noch ein Jahr. Wir haben dies ausführlich im gesamten Vorstand besprochen“, so Bauer. Leider würden die Unterstützungen durch den Landesverband an die Ortsverbände immer weniger, beziehungsweise nicht angepasst und dies bei steigendem Arbeitseinsatz durch den an vorderster Front agierendem Ortsverband.

Gerade in den Ortsverbänden werde jedoch die Basisarbeit für die Ratsuchenden erbracht. Jedoch ohne die Rücklagen aus früheren Veranstaltungen wäre der Ortsverband mit den zugewiesenen 6,50 Euro jährlich pro Mitglied nicht geschäftsfähig (diese Beiträge werden für Miete, Bürokosten, Veranstaltungen und Ehrungen verwendet). Bei den von der VdK-Spitze vorgegebenen Voraussetzungen werde sich kaum noch einer für das sogenannte. Ehrenamt zur Verfügung stellen.

Bauer dankte besonders dem VdK-Ortsvorstand für die jahrelange freundschaftliche und gute Zusammenarbeit. Die langjährige Arbeit des VdK-Vorsitzenden würdigte die Präsidentin des VdK, Verena Bentele mit den Worten „die ,Silberne Ehrenurkunde mit Ehrennadel’ verleihen wir Hans-Dieter Bauer als Zeichen unserer dankbaren Anerkennung für hervorragende Leistungen für Menschen mit Behinderungen, Rentnerinnen und Rentner“. vdk