Bad Mergentheim. Fährt man vom Mergentheimer Stadtausgang den „Drillberg“ zum Würth-Industriepark hinauf, dann gibt es nach zwei Dritteln der Strecke eine Abzweigung rechts in den Unterbürgerwald hinein, auf die ehemalige Panzerstraße. Dort wo einst Panzer zur früheren Kaserne hinaufrollten, sollen künftig verstärkt Lastwagen fahren. An der Landesstraße 2248 wird dazu eine Ampelanlage neu installiert und eine 70er-Zone eingerichtet.

Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstagabend, dass den Wünschen der Firma Würth Industrie Service Rechnung getragen werden soll. Der Konzern hatte eine straßenplanerische Machbarkeitsstudie beauftragt. Bereits in einer Berichterstattung dieser Zeitung vor drei Jahren hatte das Unternehmen angekündigt, die alte Panzerstraße durch den Unterbürgerwald hinauf zum Ost-Tor des Industrieparks reaktivieren zu wollen, um eine Art „Einbahnstraßen-Konzept“ für die vielen täglichen Lastwagen umsetzen und das eigene Haupttor auf der Höhe entlasten zu können.

Einstimmig gaben nun die Stadträte ihre Zustimmung, dass am neuen Knotenpunkt, an der Abzweigung zur Panzerstraße, ein neuer Linksabbiegestreifen von der Höhe kommend angelegt und zudem eine Ampelanlage errichtet werden soll. Über Induktionsschleifen im Linksabbiegestreifen auf der L 2248 und in der Einfahrt in die L 2248 wird die Lichtsignalanlage geschaltet. Die Geschwindigkeit auf der Landesstraße wird von 100 auf 70 km/h reduziert und es soll eine Anforderungsampel für die Fußgängerquerung im Zuge des Jakobsweges/Wanderweges „LT15“ geben. Der Anschluss des Verbindungsweges nach Dainbach werde gesichert und der bestehende Waldparkplatz könne auch künftig genutzt werden.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar begrüßte die Pläne und die Einmütigkeit im Gremium. Hier habe man eine gute Entscheidung für die Firma Würth, aber auch für die Stadt und den Stadtteil Dainbach, der sich schon über zu viel Lkw-Durchgangsverkehr beklagt hatte, getroffen. Würth Industrie Service pachte die Panzerstraße und die Pläne für eine andere Süd-Zufahrt auf der Höhe vor der Dainbacher Senke in den Industriepark seien damit nicht mehr vonnöten.

Bevor die Maßnahme in die Realität umgesetzt wird, werden nun zunächst die Träger öffentlicher Belange angehört und dann soll es einen städtebaulichen Vertrag mit Würth Industrie Service auch bezüglich der Kosten geben.